Schnelles Internet für Neuss : Deutsche Glasfaser arbeitet Baustellen ab

Die Deutsche Glasfaser war unter anderem an der Gierer Straße in Rosellen aktiv. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die zweite Frist hat das Unternehmen eingehalten. Die ersten vier Straßen, die nach den Tiefbauarbeiten noch Mängel aufwiesen, sind mittlerweile in einen „übernahmefähigen Zustand“ gebracht worden. Die nächsten acht warten.

Exemplarisch waren es vier Straßen, die die Stadt dem Unternehmen im Frühjahr genannt hatte, und eine Frist setzte, bis zu der alles in Ordnung gebracht werden sollte. Die wurde jedoch nicht eingehalten – und erneuert. Mittlerweile seien diese Oberflächen aber in Ordnung gebracht worden, wie Stadtsprecher Peter Fischer auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte. Es handelte sich um die Gierer Straße und die Straße „Am Vogelbusch“ in Rosellen, die Hahnenstraße in Schlicherum sowie die Bettikumer Dorfstraße. „Danach wurden der Deutschen Glasfaser acht weitere Straßen genannt“, sagt Fischer. Auch deren Instandsetzung wurde von der Stadt mit einer Frist belegt: Ende Juni. Wie oft sich das Spielchen „Frist, Fristverlängerung“ wiederholen wird, bleibt abzuwarten. Gedroht hatte die Verwaltung bereits bei den ersten Maßnahmen mit einer sogenannten „Ersatzvornahme“, bedeutet, die Stadt beziehungsweise das Tiefbaumanagement lässt die Straßenoberflächen wieder herstellen und schickt die Rechnung an die Glasfaser. So weit ist es bis jetzt noch nicht gekommen. „Eine Ersatzvornahme ist eine rechtlich klar geregelte Konstruktion, zu deren Durchführung das Tiefbaumanagement jedoch die Hilfe von Juristen benötigt“, erklärt Stadtsprecherin Nicole Bungert schriftlich.