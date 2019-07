Verkehr in Neuss : „Die Linke“ fordert ein Leihfahrrad-Angebot

Neuss Im ADFC-Fahrradklimatest schnitt Neuss beim Angebot von Leihfahrrädern mit der Schulnote 4,7 ab. 27 Prozent hatten bei diesem Punkt gar eine glatte 6 vergeben. „Die Linke“ wundert das nach eigenen Angaben nicht, schließlich gebe es in Neuss keine schnell verfügbaren und leicht zugänglichen Bike-Sharing-Angebote.

In der nächsten Ratssitzung will die Linkspartei das Thema nun noch einmal mit einem neuen Ansatz angehen. Demnach soll die Stadtverwaltung beauftragt werden, zu prüfen, ob ein Bike-Sharing-Anbieter aus Düsseldorf für eine Ausweitung seines Angebotes bis nach Neuss gewonnen werden kann.

„Dann wäre sogar ein Pendelverkehr mit Leihfahrrädern zwischen Neuss und Düsseldorf möglich. Da wir uns hierfür ein Floating-Konzept wünschen, entfallen auch aufwendige Investitionen in stationäre Infrastruktur“, so Babel. Beim „Free-Floating-Konzept“ können die Räder entliehen und am Zielort abgestellt werden. Eine App zeigt die Standorte verfügbarer Leihräder. Zudem sollen Überlegungen zum Aufbau eines stationsgebundenen, kommunalen Sharing-Angebotes vorangetrieben werden. Dafür soll die Stadt in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken prüfen, wie besondere Fahrräder (zum Beispiel Lastenräder und Spezial-Räder für Menschen mit Behinderung) angeboten werden können.