Schützen-WM in Neuss : Trikot statt Uniform im Jahnstadion

Schützen-WM in Neuss

Neuss Fußball verbindet auch die Neusser Schützen; vor allem junge Züge versuchten, die „WM“ zu gewinnen.

Die Leidenschaft für das runde Leder ist auch unter den Schützen groß, was liegt da näher, als sich auch einmal in dieser Disziplin zu messen. Im Jahnstadion traten 14 Mannschaften gegeneinander an. Das Turnier wurde ein buntes Treffen vornehmlich junger Neusser Schützen, die zum Teil ihre eigene Fangemeinde mitgebracht hatten.