Im Rosengarten Neuss : Mehr als 6000 Zuhörer bei der Klassiknacht

Neuss Zum 19. Mal lud die Deutsche Kammerakademie Neuss jetzt bei perfektem Sommerwetter zum Konzertabend in den Rosengarten. Regelmäßige Gäste gehen von einem neuen Besucher-Rekord aus.

Als Franz Kellermann 1908 den Rosengarten einrichtete, konnte er nicht wissen, dass 100 Jahre später dieser attraktive Neusser Park einmal im Jahr Massen ohnegleichen anziehen würde. Dafür steht die Klassiknacht der Deutschen Kammerakademie Neuss (DKN), die am vergangenen Freitag bereits zum 19. musikalischen Highlight lud – wie immer in enger Kooperation mit dem Multitechnologiekonzern 3M. Regelmäßige Besucher der Klassiknacht waren sicher: „So voll war es noch nie, geschätzt mindestens 6000!“

Bis weit in die Anhöhen hinter dem Rosengarten hinauf lagerten Massen, die mit kleinen Tischen und viel Kerzenschein ein festliches Ambiente schufen. Darunter war auch erstmals Maren Jackwerth. Die Mittvierzigerin engagiert sich im Stifterforum Düsseldorf und kennt ähnliche Events von Schloss Benrath oder der Augustusburg Brühl. „Diese Atmosphäre hier ist einmalig“, sagt sie, „und obwohl wir weit weg sitzen, ist alles gut zu verstehen.“ Das lohnte sich allemal, denn die DKN eröffnete unter der Leitung von Marc Coppey mit machtvollen Bläsern die Ouvertüre zu Guiseppe Verdis Oper „Die Macht des Schicksals“. Große Streicherkantilenen in strahlendem Dur und brillantem „Brio“-Schwung kennzeichneten das DKN-Spiel.

Insgesamt war das Programm arg „klassisch“, etwa mit Smetanas „Die Moldau“ oder einem Satz aus der Sinfonie Nr. 3 von Johannes Brahms. Aber Daniel Finkernagel, mittlerweile seit etlichen Jahren Moderator bei DKN-Konzerten, schafft es mit äußerst fachgerechten Kommentaren, gespickt mit vielfachen Bonmots, auch „ernste Musik unters Volk zu bringen“. Etliche Zuhörer kommen in den Rosengarten, um den Moderator und Regisseur zu erleben. So gibt Thomas Böhm (58) gerne zu: „Ich liebe die Musik vor allem, weil sie Daniel Finkernagel einem schmackhaft macht.“

Klassiknacht lockt am 28. Juni in den Rosengarten

Veranstaltung in Neuss : Klassiknacht lockt am 28. Juni in den Rosengarten

Zur anspruchsvollen Unterhaltung trug auch Èmilie Pictet bei. Die Opernsängerin und Sopranistin animierte das Publikum besonders mit „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ (Franz Lehár) und ganz wunderbar mit „Youkali“, in dem Kurt Weill die Sehnsucht nach einem Platz in Frieden ausdrückt. Marc Coppey, der nicht nur am Dirigentenpult souverän leitete, sondern auch zu den führenden Cellisten unserer Zeit gehört, trat ebenfalls als Solist auf. Er ließ im Solo-Violoncello den schmachtenden Gesang des Schwans über zartem Harfenklang aus Saint-Saëns’ „Karneval der Tiere“ brilliant klingen. Zum „Feuertanz“ von Manuel de Falla lud Daniel Finkernagel ein, „alles hervor zu kramen, was Licht und Feuer macht“.