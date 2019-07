Bernd Heck und Cornelia Breuer-Heck aus Neuss : So tickt das nächste Prinzenpaar

Im Holiday Inn (v.l.) Markus Titschnegg, Andrea Wallraff, Dieter Schiller, Stefanie Pawlowski, Udo Faerber, Bernd Heck, Cornelia Breuer-Heck, Daniela Beylschmidt und Jakob Beyen. Foto: Ritters/Michael Ritters

Neuss In der jüngsten Versammlung der 24 im Karnevalsausschuss vertretenen Gesellschaften wählten die Delegierten mit Bernd Heck und Cornelia Breuer-Heck bereits das Prinzenpaar für die Session 2019/2020. Die Vorfreude ist groß.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rolf Hoppe

Bis zum „11. im 11.“ darf das amtierende Neusser Prinzenpaar Kalli I. Geißler und seine Novesia Mandy I. Gilles noch seine Regentschaft genießen, doch die Karnevalisten sind ihrer Zeit voraus: In der jüngsten Versammlung der 24 im Karnevalsausschuss vertretenen Gesellschaften wählten die Delegierten mit Bernd Heck und Cornelia Breuer-Heck bereits das Prinzenpaar für die Session 2019/2020. Im November werden Kalli und Mandy verabschiedet und das neue Prinzenpaar offiziell vorgestellt.

Ein verjüngter Vorstand mit einem neuen Vizepräsidenten Markus Titschnegg (Titschy), mit dem Holiday Inn eine neue Hofburg, mit der Halle in Büttgen eine neue Wagenbauhalle, mit „Wir sind alle Nüsser“ ein neues Motto und nicht zuletzt ein bereits gefundenes designiertes Prinzenpaar – der Neusser Karneval geht mit Schwung die anstehenden Termine an. Präsident Jakob Beyen: „Wir sind stolz darauf, dass wir eine erfolgreiche Session gestaltet haben. Mit hoher Akzeptanz in der Bevölkerung, mit bunter Vielfalt und mit vielen Terminen auch in sozialen Einrichtungen.“ Doch schon jetzt heißt es, die nächste Session zu planen: „Viele Aufgaben warten wieder auf uns. Die Wahl von Bernd und Cornelia Breuer-Heck als Nachfolge-Prinzenpaar war jetzt ein Baustein, der besonders in das Jubiläum der Blauen Funken passt.“

Info Erinnerung an Reiner Franzen Spende Wie es so Brauch ist, sammelt die Novesia für einen guten Zweck: Für die Elternakademie und für die Arbeit der Alzheimer-Selbsthilfe-Gruppe Reuschenberg. Erinnerung Die Karnevalisten gedachten in der Versammlung ihrem kürzlich verstorbenen Vizepräsidenten Reiner Franzen.

„Bernd, möchtest du mein Prinz werden?“, hatte „Conny“ Breuer-Heck im vergangenen Jahr schon einmal vorsichtig das Thema angeschnitten. Dass sie selbst einmal Novesia sein wollte – keine Überraschung bei diesem karnevalistischen Hintergrund. Als Mitgründerin der Novesia-Garde, Solo-Mariechen der Blauen Funken, Trainerin von den Blauen Fünkchen bis zum Männer-Tanz und mit Trainer-C-Lizenz im Bereich Gardetanz, hat sich die 39-jährige Diplom-Kauffrau ganz dem Winterbrauchtum verschrieben. In der kommenden Session Novesia zu werden, hat einen weiteren Grund: 2019/2020 feiert sie zweimal elf Jahre Mitgliedschaft in der Novesia-Garde und zweimal elf Jahre Mitgliedschaft bei den Blauen Funken. Mit Tochter Franziska scheint der jecke Nachwuchs gesichert – die Vierjährige wurde am Karnevals-Samstag geboren.

Der ruhigere Pol in dieser Gemeinschaft ist Ehemann Bernd. Was nicht bedeutet, dass er ein Brauchtumsverweigerer ist. Ganz im Gegenteil. Beruflich bei UPS in Diensten, ist Bernd Heck 25 Jahre als aktives Mitglied im Regiments-Bläser-Korps Reuschenberg über die Straßen gezogen und marschiert seit einem Jahr als Höness mit dem Blumenhorn im Neusser Jägerzug Waidmannsheil 1936. Der Novesia-Garde der Blauen Funken gehört er seit 2012 an. „Ich bin mit dem Sommerbrauchtum groß geworden. Meine Frau hat mich auch für das Winterbrauchtum begeistert. Wir sind durch und durch Karnevalsjecken und werden unsere Zeit genießen“, so der 47-Jährige.