Im Neusser „Globe“ : Shakespeare-Pop mit viel Licht und Nebel

Neuss Die in Dresden gegründete Band „Woods of Birnam“ präsentierte im Globe-Theater ein Best-of ihrer Songs.

Das Neusser Shakespeare-Festival geht in diesem Jahr gründlich neue Wege. Nach dem viel umjubelten Opernabend mit Arien großer Komponisten, die Shakespeares Stücke vertont haben, gab es nun erstmals einen Pop- und Rock-Abend. Eingeladen war die Band „Woods of Birnam“, die – 2011 gegründet – besonders mit Theaterproduktionen am Staatsschauspiel Dresden bekannt geworden ist. 2012 inszenierten sie dort „Hamlet“, 2016 „Searching for William“. Mit den „Best-ofs“ ihrer Songs gastierten sie nun rein konzertant im Globe-Theater.