Theater am Schlachthof in Neuss : Neues Kinderstück mit einem Besucher aus dem Märchenbuch

Theater am Schlachthof in Neuss

Neuss Es gibt wieder eine Premiere für Kinder im Theater am Schlachthof. Die Nachfrage war so groß, dass einige Zusatztermine eingeplant wurden.

Frida hat sich in ihrem Kinderzimmer verkrochen: Da gibt es nämlich dieses Schulfest, zu dem sie nicht hingehen möchte. Sie hat keine richtigen Freunde und fürchtet sich davor, geärgert zu werden. Da taucht plötzlich ein Mann aus ihrem aufgeschlagenen Märchenbuch auf: Vor lauter Schreck hat er vergessen, wer er ist. Zusammen suchen sie nach Antworten. „Es ist eine Geschichte, in der Ängste seien sie nun real oder nicht, überwunden werden“, erzählt Jens Spörckmann. Für das neue Kindertheaterstück (ab 6 Jahren), das am Sonntag im Theater am Schlachthof Premiere feiert, hat er Regie geführt. „Frida und der Besucher aus dem Märchenbuch“, heißt es und wird gespielt von Julia Jochmann (Frida) und Tim Fleischer. „Die Nachfrage war so groß, dass schon Tage vorher alle Karten ausverkauft waren“, verrät Pressesprecher Dennis Prang. Deswegen hat das Theater kurzerhand vier Zusatztermine eingeplant.