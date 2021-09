Musikreihe in Neuss : Vorverkauf für das erste Zeughauskonzert der Saison ist gestartet

Neuss Es gibt wieder Zeughauskonzerte: Im Oktober wird die Saison mit der bekannten Schauspielerin Martina Gedeck eröffnet. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Zwei Jahre nach ihrem ersten Auftritt bei den Zeughauskonzerten präsentiert Martina Gedeck jetzt eine Textauswahl von Johann Wolfgang von Goethe und Heinrich Heine bis zu Bertolt Brecht und Kurt Tucholsky, die der Theatermann und Publizist Gerhard Ahrens in Form gebracht hat. An ihrer Seite sitzt Elena Bashkirova am Flügel. Sie ist die Tochter des legendären Moskauer Klavierlehrers Dmitri Bashkirov und hat die Sowjetunion 1978 verlassen. Bariton Georg Nigl wurde schon an der Mailänder Scala als Wozzeck gefeiert, in Brüssel und Berlin war er Jacob Lenz in der gleichnamigen Oper von Wolfgang Rihm.