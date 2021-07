Wasserspielplatz Erfttal fertig : SPD lobt neues Spielplatzangebot

Bürgermeister Reiner Breuer eröffnete den Wasserspielplatz. Foto: Stadt Neuss/Marc Bohn

Erfttal/Grimlinghausen Die Sozialdemokraten nehmen für sich in Anspruch, schon vor Jahren die Sanierung der Spielplätze in Erfttal und Grimlinghausen angestoßen zu haben. Beide Projekte wurden jetzt zum Abschluss gebracht. Beim Ortstermin machten die Politiker weitere Verbesserungen zum Thema.

Die Wiederherstellung des Wasserspielplatzes zwischen Blankenheimer Straße und Norfbach in Erfttal zog ich über Monate hin und wurde begleitet von immer wieder formulierten Nachfragen zum Beispiel von der Stadtteilkonferenz. Jetzt wurde der sanierte Platz von Bürgermeister Reiner Breuer ohne offizielle Feier in Dienst genommen – und ohne die, die sich für die Modernisierung stark gemacht hatten, wie der langjährige Erttaler Stadtverordnete Heinz Sahnen moniert.

Beifall für den Abschluss des Projektes kommt von der SPD. Sie freut sich, wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt, dass es „mit vereinten Kräften gelungen ist, den Wasserspielplatz in Erfttal und den Spielplatz an der Johanna-Etienne-Straße in Grimlinghausen zu modernisieren“.

Gleichwohl wird weiteres Verbesserungspotenzial gesehen und angemahnt. Aus Gesprächen mit Besuchern nahmen die Stadtverordnete Gina Jacobs und der Erfttaler Wahlkreisbetreuer Nizam Kandemir mit, dass zur Verbesserung der Sauberkeit einige zusätzliche Mülleimer gewünscht werden. Außerdem wurde von mehreren Familien der Wunsch geäußert, die Zeiten, an denen der Spielplatz mit Wasser versorgt wird, zu verlängern. „Die Vorschläge greifen wir gerne auf“, so Kandemir .

Gemeinsam mit dem Bürgermeister und dem ehemaligen Stadtverordneten Peter Ott nahmen Kandemir und Jacobs vor Ort die neu gestalteten Spielplätze in Augenschein. In Grimlinghausen war die Initiative zur Sanierung schon 2017 von der SPD ausgegangen. „Der Spielplatz war damals in einem kümmerlichen Zustand“, erklärt Gina Jacobs. Viele Spielgeräte waren abgebaut und nicht ersetzt worden. Nach der Modernisierung verfügt der Platz wieder über viele Spielangebote, bei deren Auswahl die Kinder Wünsche äußern durften. Für die Jugendlichen entstand zudem ein Bolzplatz mit Gummibelag .

Auch die Sanierung des Wasserspielplatzes in Erfttal reklamiert die SPD für sich. „Wir haben uns regelmäßig dafür eingesetzt“, erklärt Nizam Kandemir, der selbst in Erfttal aufwuchs und weiß, wie beliebt der Spielplatz bei den Kindern ist. Bevor es dort wieder „Wasser, marsch“ heißen konnte, musste die Stadt in die Anlage 167.000 Euro investieren. Auf der Basis von Plänen der Landschaftsarchitekten Danielzik Leuchter + Partner entstanden eine Kletterkombination, ein Sonnendeck plus Sandstrand, neue Bänke und attraktive Wasserspiele – wie die „Norfbachfrösche“.

(-nau)