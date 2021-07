Tierischer Einsatz in Neuss : Feuerwehr befreit Igel aus Gartentor

Neuss In der Pomono wurde ein Gartentor für einen Igel zum unüberwindbaren Hindernis. Das Tier verfing sich zwischen den Streben und konnte weder vor noch zurück. Ein Fall für die Feuerwehr.

Also alarmierten Anwohner die Feuerwehr, die gegen 7.04 Uhr eintraf. „Zuerst haben die Kollegen versucht, seine Stachel herunterzudrücken und ihn so zu befreien“, erzählt Franke weiter. Doch ohne Erfolg. Also entfernten sie mit einem Bolzenschneider eine der Stahlstreben, so dass sich der Igel aus seiner misslichen Lage befreien konnte. Danach sei er in die Natur zurückgebracht worden.