Ehrenamt im Rhein-Kreis Neuss : „Das Ehrenamt ist der Kitt unserer Gesellschaft“

Info

Was Der Ehrenamtspreis „Freiwillig. Engagiert. Für andere.“ für soziales Engagement wird in den drei Kategorien Jurypreis, Publikumspreis und Jugendpreis verliehen.

Wo Vorschläge schriftlich bis zum 2. August an: Landrat des Rhein-Kreises, „Freiwillig. Engagiert. Für andere.“, Lindenstraße 2-10, 41515 Grevenbroich oder per Mail an carsten.paetau@rhein-kreis-neuss.de.

Angaben Name, Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse der vorschlagendenden sowie der vorgeschlagenen Person. Zudem eine kurze Darstellung der ehrenamtlichen Tätigkeit sowie die Nennung eines Zwecks oder einer Einrichtung, die das Preisgeld erhalten soll.