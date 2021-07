Feuerwehr-Einsätze in Neuss : Regen setzt Feld unter Wasser

(Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Neuss Nach den starken Regenfällen rückte die Feuerwehr am Mittwochmorgen zu mehreren Einsätzen aus. In Holzheim drohte an der Kapellenerstraße Wasser von einem überschwemmten Feld in ein Haus zu fließen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken