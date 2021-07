Kirmesgesellschaft Neuss Helpenstein : Das verhinderte Jubiläum der „Fidelen Brüder“

Neuss-Helpenstein Die Geschichte der „Fidelen Brüder“ beginnt mit dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Denn weil die belgische Besatzungsarmee Festivitäten nur Vereinen genehmigte, die eine Satzung vorweisen konnten, wurde im feierfreudigen Helpenstein 1921 eine solche zu Papier gebracht. Das war die Geburtsstunde der Kirmesgesellschaft, die dieses Jahr gerne Jubiläum feiert hätte.

Das Coronavirus zwingt die Neusser dieses Jahr erneut auf viele traditionelle Volksfeste zu verzichten. Den Helpensteinern geht das besonders nahe: Sie hätten in diesem Jahr das 100-jährige Bestehen der Kirmesgesellschaft „Fidele Brüder“ feiern wollen. Daraus wird nichts.

Jedes Jahr am dritten Juliwochenende fiebern nicht nur die 380 Einwohner von Helpenstein auf ihre Kirmes hin, sondern auch Menschen aus umliegenden Dörfern lassen sich von der guten Laune, der Gastfreundschaft und dem Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft begeistern. Damit die Kirmes reibungslos stattfinden kann, bieten nahezu alle Bewohner des Ortes aber auch Bewohner anderer Dörfer ihre Hilfe an. Das macht dieses Dorf so besonders: „Wir sind zwar nicht viele, aber trotzdem schaffen wir es, zusammen unsere Kirmes unvergesslich und einzigartig zu machen,“, sagt Peter Baumann vom Vorstand der „Fidelen Brüder“.