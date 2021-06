Stadt saniert Spielplätze : Bürgerbeteiligung: Stadt sammelt Ideen für vier Spielplätze

Am 22. Juni werden Ideen für die Spielfläche Am Lingenkamp gesammelt. Foto: Stadt Monheim/Tim Kögler

Monheim Die Stadt Monheim will vier Spielplätze sanieren. Die Planungen für die Umgestaltung der Spielplätze am Heinrich-Zille-Platz, Am Lingenkamp und an Nikolaus-Kopernikus-Straße und Otto-Lilienthal-Straße beginnen.

(og) Und damit die Plätze bei Kindern gut ankommen, sind ihre Ideen gefragt. Die Bürgerbeteiligungen startet direkt vor Ort. Am Dienstag, 22. Juni, 16.30 Uhr, werden Ideen für die rund 360 Quadratmeter große Spielfläche Am Lingenkamp in Baumberg gesammelt. Der ruhige, große Spielplatz mit Klettergerüst, Doppelschaukel und Wippe wurde 1996 eröffnet. Am Mittwoch, 30. Juni, 16 Uhr, geht es um die Spielfläche für Kinder ab zehn Jahren auf dem Monheimer Heinrich-Zille-Platz von 1995. Der sanierte Bereich für Kleinkinder soll noch im Juni eröffnet werden.

Eine Doppelbeteiligung steht am Dienstag, 6. Juli, in Blee auf dem Programm. Los geht es um 16.30 Uhr an der rund 500 Quadratmeter großen Spielfläche an der Nikolaus-Kopernikus-Straße. Seit 2004 befindet sich dort ein beliebter Spielplatz mit Vierer-Wippe, Schaukeln, Sandspieltisch und einem großen Klettergerüst aus Holz. Die Spielgeräte sind auf Kinder im Grundschulalter ausgerichtet. Im Anschluss geht die Beteiligung an der 200 Quadratmeter kleinen Spielfläche an der Otto-Lilienthal-Straße weiter. Der Spielplatz von 2002 mit Doppelschaukel, Rutsche und Sandkasten liegt ebenfalls inmitten des Wohngebietes.