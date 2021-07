Leverkusen investiert : 300.000 Euro pro Jahr für Spielplätze

Ein neues Spielschiff wurde im Neulandpark (Rheinufer-Park) aufgebaut. Das alte war morsch. Foto: Stadt Leverkusen/Stadt Leverkuen

Leverkusen An der Fakultätsstraße müssen die Waggons getauscht werden. Das Piratenschiff am Rheinufer ist neu. Mitarbeiter des Fachbereichs Stadtgrün inspizieren regelmäßig 1056 Spielgeräte in Leverkusen.

Wer durch die Bahnstadt spaziert, hat es schon gesehen: Die Spielplätze werden fleißig genutzt. Sehr fleißig. Denn nun müssen auf dem Spielplatz Fakultätsstraße die Geräte erneuert werden. Die Spielwaggons „sind nach intensiver Benutzung in den letzten Jahren sehr marode, das Holz der Wagen fault, ist morsch. Und eine Instandsetzung ist nicht möglich“, sagt die Stadt. Der Ersatz ist in Planung. Neue Geräte sollen Anfang 2022 aufgebaut werden.

Schon aufgebaut ist der Ersatz im Rheinufer-Park des Neulandparks. Das Spielschiff ist neu. Das alte Gerät – zur Landesgartenschau 2005 geschaffen – war morsch. Wie das Vorgängermodell bietet das neue Schiff „den Kindern insbesondere am Piratenturm mit Mastkorb diverse Klettermöglichkeiten, aber auch eine Rutsche und die Möglichkeit zu Rollenspielen“, berichtet die Stadt.

Mitarbeiter des Fachbereichs Stadtgrün inspizieren regelmäßig 1056 Spielgeräte in Leverkusen – durch wöchentliche In-Augenschein-Nahme und durch Selbsttests alle drei Monate. Einmal im Jahr gibt es eine Hauptuntersuchung. Erweist sich ein Gerät nicht mehr als stabil, wird es ausgetauscht. „Das ist in der Regel nach 10 bis 15 Jahren der Fall. Dann werden die Geräte gesperrt, abgebaut und durch neue ersetzt. Für derartige Ersatzbeschaffungen fallen pro Jahr durchschnittlich rund 120.000 Euro an“, berichtet Stadtsprecherin Heike Fritsch. Dazu kommen die Kosten für die laufende Unterhaltung der Spielplätze. Die Mittel dafür seien in den vergangenen Jahren sukzessive erhöht worden. Die Stadt beziffert sie mit rund 300.000 Euro pro Jahr.

Neuer Bewegungsgarten mit Boule-Anlage im Wuppermann-Park. Foto: Stadt Leverkusen