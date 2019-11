Neusser Versicherungsgruppe : RheinLand beschließt Abschreibung

Neuss Betroffen ist das „Leben“-Geschäft. Konzernergebnis und Dividende sind unverändert.

Der Vorstand der Rheinland Holding AG mit Sitz in Neuss zieht Konsequenzen aus der anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB): Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat beschloss er, eine noch in diesem Jahr folgende Abschreibung in Höhe von 8,5 Millionen Euro auf den mit 17 Millionen bezifferten Beteiligungsbuchwert der Rheinland Lebensversicherung AG in der Holding vorzunehmen. Die Entscheidung hatte eine sogenannte Ad-hoc-Mitteilung zur Folge, zu der börsennotierte Aktiengesellschaften verpflichtet sind. Am Wochenende erreichte die Aktionäre ein Informationsbrief.