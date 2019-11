Strategieforum Außenwirtschaft in Neuss : Wie Weltpolitik bis in die Region strahlt

Neuss Beim Strategieforum Außenwirtschaft spricht Norbert Röttgen (CDU) im Neusser Zeughaus über „Außenpolitik in Zeiten globaler Herausforderungen“. Handelskonflikte, Brexit & Co. sorgen für zunehmende Konjunktursorgen.

Die Welthandelsordnung als Grundlage für den Exporterfolg der deutschen Wirtschaft bröckelt. Mit Spannung darf daher die Rede erwartet werden, die Norbert Röttgen am Montag, 18. November, beim „Strategieforum Außenwirtschaft“ im Neusser Zeughaus hält. Das Thema: „Außenpolitik in Zeiten globaler Herausforderungen – die Wirtschaftsmacht Europa zwischen internationalen Handelskriegen und nationalen Egoismen“.

Welche Risiken eine hemmungslose Großmächtepolitik in sich birgt, zeigt ein Blick in die Geschichtsbücher. Das ist ein Mahnmal in Zeiten, da auf der Weltbühne eine Rückkehr der Großmächtepolitik zu beobachten ist – mit den USA, China und Russland als zentralen Akteuren. Die Frage ist, wie sich die Europäische Union in diesem Spannungsfeld positionieren kann, welches Gewicht sie hat und wie sie dies in Zeiten, da der Brexit und nationale Egoismen die Einheit und den europäischen Gedanken auf die Probe stellen, einbringen kann. Und es wird um die Frage gehen, welche Zukunftsvisionen die Europäische Union hat und was die Unternehmen von ihr erwarten. Schließlich ist Weltpolitik nie wirklich weit weg, sondern strahlt bis vor die eigene Haustür.