Neusser Kulturtreff : „In jedem Fall ist es schlau, Musik zu machen“

Neuss Die musikalische Talentförderung stand im Mittelpunkt des Neusser Kulturtreffs. Eingeladen hatte unter anderem der Förderverein der Musikschule.

„Haste Töne“ war der schöne Titel des Vormittags, der die musikalische Talentförderung von der Musikschule über die Casting-Show bis zur Pop-Professur ausleuchtete. Stefan Zellnig, der Vorsitzende des Musikschul-Fördervereins, zeichnete in der Begrüßung schon ein positives Bild. 9000 Schüler nehmen derzeit das musikalische Angebot der Stadt wahr, eine besondere Rolle spiele für ihn dabei die Exzellenzförderung. Auch der Schirmherr der Veranstaltung, der Neusser Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe, hatte positive Zahlen: Immerhin 20 Prozent der Bevölkerung machen aktiv Musik, vornehmlich in Chören. Die Journalistin und Moderatorin Mara Bergmann, seit 2017 beim Nachrichtensender n-tv, führte kompetent durch die Veranstaltung und lud Holger Müller, den Leiter der Neusser Musikschule, und Dieter Falk, Musiker, Komponist und Produzent, zum Gespräch.

„Wie werben Sie junge Menschen für Musik?“ Holger Müller stellte zunächst eine Gegenfrage: „Macht Musik schlau oder machen Schlaue Musik? In jedem Fall ist es schlau, Musik zu machen!“ Für die Akzeptanz durch junge Menschen sei ein breit gefächertes und qualitativ hochwertiges Angebot bedeutend. Bei der Musikschule Neuss beginne die musikalische Früherziehung mit 18 Monaten, ab sechs Jahren kann Instrumentalunterricht gewählt werden. Dieter Falk, der auch Musikprofessor an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf (Institut für Musik und Medien) ist, bestätigte, dass Neusser Musikschüler an seiner Hochschule zu den Besten gehören. Das liege auch am Tonstudio der Musikschule. Seiner Empfehlung, das Ensemblespiel zu pflegen, denn „Musik macht erst im Ensemble richtig Spaß“, konnte Holger Müller erneut gute Zahlen präsentieren: „Zur Zeit arbeiten an der Musikschule 39 Ensembles und allein 25 Grundschulchöre.“