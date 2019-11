Premiere am RLT Neuss : Szenen einer Ehe

Neuss Kay Neumann hat am RLT Edward Albees Drama „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ inszeniert. Konventionell und wenig mutig.

Der Dramatiker hatte eine klare Vorstellung davon, was Kunst ist. Wenn sie gut sei, hat der vor drei Jahren gestorbene Edward Albee mal gesagt, müsse sie auch nützlich sein. Eine Maxime, die sicherlich auf das vermutlich bekannteste Stück des Amerikaners zutrifft: „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ wird immer wieder gern an den Theatern gespielt (hat als Film mit Liz Taylor und Richard Burton eine legendenhafte Berühmtheit erreicht) – obwohl es doch schon Anfang der 1960er Jahre geschrieben wurde.

Ob Albee damit gerechnet hat, dass Regisseure, die das Stück rund 55 Jahre später inszenieren, ihre eigene Fassung erstellen? Zumindest kann man erwarten, dass die Geschichte einigermaßen heutig aufbereitet ist. Was allerdings dem Regisseur Kay Neumann, dessen Bearbeitung des Stücks am RLT Premiere hatte, nur sehr begrenzt gelungen ist. Sein Ansatz, sich auf die Schauspieler zu verlassen, sie in den Mittelpunkt zu stellen, ist ihm bei Hergard Engert als Martha und Stefan Schleue als Marthas Ehemann George zweifellos gelungen – dafür hat er Nelly Politt als Putzi und Tom Kramer als deren Ehemann Nick allein gelassen.

Neumanns Konzentration auf die beiden Hauptfiguren ist nachvollziehbar und auch richtig – was aber nicht heißt, dass Putzi (im Original Honey) und Nick nur Beiwerk sein müssen. Natürlich ist sie naiv, aber so naiv, wie Politt in der albernen und zugleich extrem blassen Art an den Tag legen muss? Nein, denn das übertüncht nicht, sondern negiert das Zerbrechliche dieser Figur. Das gleiche gilt für Nick, den Tom Kramer als arroganten Biologen nicht wirklich in den Griff bekommt. Dabei sind es gerade diese beiden Figuren, die vom Regisseur viel stärker an die Hand genommen werden könnten, um sie als Gegenspieler des Ehepaars Martha und George ebenso zu markieren wie als deren Spielball. Dazu braucht es im Übrigen weder Bereitschaft noch den Ruf, ein Stück zu zerfleddern, aber auf jeden Fall einen mutigeren Zugriff auf das Drama, als Neumann ihn zeigt.