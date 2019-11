Alkohol-Selbstversuch in Neuss : In der Juristen-Schwemme

Hoch die Gläser: Angehende Juristen trinken aus wissenschaftlicher Neugier. In drei Stunden sollten sie den Blutalkoholanteil von 0,5 Promille erreichen und über die an sich selbst wahrgenommenen Veränderungen Protokoll führen. Foto: Georg Salzburg(salz)

Neuss Angehende Anwälte und Richter stellen sich gemeinsam mit Medizinern einem Alkohol-Selbstversuch im Drusushof.

Der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS) hat mit seiner Landessektion Rheinland-Nord in den vergangenen Monaten mit Aufmerksamkeit erregenden Aktionen von sich reden gemacht. Nun gab es im „Schonraum“ Drusus I einen hochinteressanten Selbstversuch zum Thema „Alkohol im Straßenverkehr“ – ohne Öffentlichkeit. Der BADS hatte angehende Juristen und Studenten der Rechtsmedizin eingeladen, um sie in einem Alkohol-Trinktest für das Thema zu sensibilisieren – bevor sie im Beruf mit Folgen von Alkoholmissbrauch konfrontiert werden und diese bewerten müssen.

Bei kontrollierten Rahmenbedingungen war die Zielalkoholisierung 0,5 Promille in knapp drei Stunden zu erreichen. Das entsprach in etwa bei den jungen Männern sechs Glas Bier, bei den Damen wegen des geringeren Körperwasseranteils etwas weniger. Zur Sicherheit wurde der Alkoholwert aber am Ende auch gemessen. Ein Teilnehmer aus der Jura-Fraktion lag deutlich über 0,5 Promille. Er versicherte aber, nicht heimlich getrunken zu haben. Nahezu alle bestätigten, dass diese konkrete Menge Alkohol bereits Wirkung auf Körper- und Geistesfunktionen hatte. Das machte doch nachdenklich. Denn die Unfallwahrscheinlichkeit steigt ab 0,5 Promille rapide an, bei 1,5 Promille ist diese 25-mal höher als bei einer Nüchternfahrt. Hinzu kommt, dass Unfälle, bei denen Alkohol im Spiel ist, überdurchschnittlich schwer verlaufen. Ohne wahrnehmbare Ausfallerscheinungen bei den Teilnehmern endete das Seminar.