Neusser Bewerbung für LAGA 2026 gestoppt : Landesgartenschau: Politik bremst Breuer aus

Neuss Reiner Breuer muss der Landesregierung vorerst absagen. Aus einer Landesgartenschau 2026 wird nichts.

Eine Landesgartenschau wird es in der Stadt Neuss – wenn überhaupt – frühestens im Jahr 2029 geben. Nachdem eine Mehrheit von CDU und Grünen mit Unterstützung von Linken, UWG und AfD schon am Donnerstag eine Bewerbung für das Jahr 2026 abgelehnt hatte, setzte Bürgermeister Reiner Breuer das Thema von der Tagesordnung der Ratssitzung am Freitag ab. Vielleicht, um keinen negativen Beschluss in dieser Sache zu riskieren.