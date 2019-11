Bürgerversammlung : Stau bleibt in Uedesheim ein Thema

Stau bleibt in Uedesheim ein Thema

Uedesheim Bei der Bürgerversammlung stellte Reiner Breuer neue ÖPNV-Ideen vor.

Schon in seiner Begrüßung machte Stefan Crefeld, Vorsitzender des gastgebenden Bezirksausschusses Uedesheim, klar, dass die Situation auf der Fleher Brücke und der B9 zwar ein Problem darstellt, sich aber auf zwei Projekte von Straßen NRW bezieht. Eine vernünftige Abstimmung beider Maßnahmen sei Ziel von Politik und Verwaltung, sagte er und verwies auf eine Bürgerinformationsveranstaltung mit Vertretern von Straßen NRW am 2. Dezember. „Wir sind wirklich froh, dass uns der Termin gelungen ist, denn nur im Gespräch können wir eine Besserung der Situation erreichen“, so Crefeld. Eins machen Crefeld und Breuer klar: Die Baustelle auf der Fleher Brücke wird den Neusser Süden noch rund fünf Jahre beschäftigen – wenn die Brücke nicht sogar neu gebaut werden muss.