St.-Josef/St.-Alexius-Krankenhaus Neuss : So wirkt Duft in der Psychiatrie

So wirkt Duft in der Psychiatrie

Neuss Am St.-Josef/St.-Alexius-Krankenhaus hat sich eine Aromapflege etabliert. Über Düfte werden positive Emotionen ausgelöst.

Hydrolate, also „Pflanzenwässer,“ und ätherische Öle sind auch gute Urlaubsbegleiter, sagt Yvonne Knopp. Rosen-Hydrolat kühlt die Haut bei Hitze, Pfefferminz-Hydrolat stillt den Juckreiz, und Öl aus „Lavendel fein“ oder Rosengeranien sorgt nicht nur für eine angenehme Raumluft, sondern hält auch Mücken fern. Ihr Wissen um Öle und Düfte hat die Krankenschwester aber nicht erworben, um sie in Ratgeber-Kolumnen weiterzugeben, sondern weil Düfte auch einem therapeutischen Zweck dienen können. Als Aromapflegerin erlebt sie das jeden Tag – und das St.-Josef/St.-Alexius-Krankenhaus als Arbeitgeber kommt dafür auf. Denn Aromapflege ist keine Kassenleistung.

Jens M., der nach einem Schlaganfall unter Angstzuständen leidet und deshalb schlecht schläft, ist dem psychiatrischen Fachkrankenhaus dankbar für dieses Zusatzangebot. Er hat immer eine kleine „Riechdose“ gegen Panikattacken dabei, an der er schnuppert, wenn sich bei ihm wieder alles depressiv verdüstert. „Aufheller“ hat er den Inhalt genannt, den Knopp mit ihm an einer „Duftorgel“ komponiert hat: Grapefruit für Frische, Majorandurft als Stresslöser, Olibanum und Vanille für das Wohlgefühl. Und als Basisnote: Zedernholz – für Stärke und neuen Mut. „Der erinnert mich an einen Gang durch den Nadelwald“, sagt M. „Dann geht es mir gut, denn daran habe ich eine gute Erinnerung.“ Und bis jetzt hat ihn der Aufheller nie im Stich gelassen: „Der Duft geht bis in den Nacken. Die schwere Last wird dann abgestreift, wie eine Kapuze“, sagt er.