Moerser Krankenhaus hilft jungem Kriegsflüchtling :  Junge aus der Ukraine in St. Josef am Fuß operiert

Junge aus der Ukraine in St. Josef am Fuß operiert

Stationsleitung Jolanda Ruggiero-Kirbach (l.) betreut den kleinen Arman und dessen Mutter Silvia, die in Rheinberg leben. Foto: St. Josef Krankenhaus

Rheinberg/Moers Ein zehnjähriger Junge aus der Ukraine ist im Moerser St.-Josef-Krankenhaus am Fuß operiert worden. Die Ärzte sagen, es sei für sie eine Selbstverständlichkeit, Kriegsflüchtlingen zu helfen.

Arman ist gemeinsam mit seiner Mutter Silvia und seiner kleinen vierjährigen Schwester aus der Ukraine geflüchtet und wohnt seit kurzem bei einer Rheinberger Familie, die die ukrainische Mutter mit ihren beiden Kindern aufgenommen hat. Arman hatte sich in seinem Heimatland einer Operation am Fuß unterziehen müssen. Nun ist es zu einer schweren Entzündung gekommen, die umgehend operativ versorgt werden musste.

Arman, der mit seinem kranken Fuß schon viel erleiden musste, hatte große Angst vor der Operation. Jolanda Ruggiero-Kirbach, Stationsleitung der Klinik für Orthopädie und Traumatologie, kümmerte sich besonders liebevoll um den Kleinen und konnte ihm trotz der Sprachbarrieren die größten Sorgen nehmen. „Den Eingriff hat Arman gut überstanden“, sagt Chefarzt Michael Jonas, „er darf in sein neues Zuhause zu seiner Familie gehen und bleibt selbstverständlich weiter in unserer ambulanten Behandlung“.

Das St.-Josef-Krankenhaus in Moers sei in der Lage, auch schwerverletzte Patienten aus der Ukraine zu behandeln, heißt es. „Dazu haben wir uns im Trauma-Netzwerk registriert und melden täglich unsere freien Behandlungskapazitäten“, erklärt Mediziner Michael Jonas. Gemeinsam mit dem Chefarzt der Zentralen Notaufnahme, Klaus Schulte, wurden alle notwendigen Vorbereitungen getroffen, um sofort aufnahmebereit zu sein. „Helfen ist eine Selbstverständlichkeit“, so Michael Jonas.