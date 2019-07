Schützen : Neusser Grenadiere wählen ihren Major

Markus Ahrweiler (l.) stellt sich zum siebten Mal zur Wahl. In all den Jahren war Markus Degen sein Adjutant. Foto: Ludger Baten

Neuss Markus Ahrweiler steht für eine weitere Amtszeit bereit. Heimgeleit endet mit Biwak am Hermannsplatz.

Im Laufe des Abends, zu dem der Vorsitzende Rainer Halm begrüßen wird, werden außerdem die Zugnummern vergeben, mit denen die Marschreihenfolge an allen schützenfestlichen Umzügen geregelt ist. Zudem wird der Schriftführer und Hauptmann melden, in welcher Stärke das Korps in diesem Jahr zur Parade antritt und wie viele Großfackeln die Grenadiere zeigen können. Nach dem offiziellen Teil wird der Major mit klingendem Spiel zum Hamtorplatz geleitet. Der Zug führt über die Oberstraße, den Büchel und die Niederstraße zur Erftstraße, wo der Major in Höhe Büttgerstraße den Vorbeimarsch abnimmt.