Landtagswahl 2022 in Neuss : Ausfälle in den Außenstellen

Im Wahlamt im Rathaus kann auch per Brief gewählt werden. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss In fünf Wochen wird der Landtag gewählt. Mitten in den Wahlvorbereitungen gibt es in Neuss personelle Umstrukturierungen. Das hat verschiedene Gründe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Leonie Miß

Am 15. Mai steht die Landtagswahl in NRW an, in Neuss sind in diesem Jahr rund 108.000 wahlberechtigte Menschen aufgefordert, den Gang zur Wahlurne zu machen und zwei Kreuze zu machen. Die Wahlvorbereitungen der Stadt laufen derweil auf Hochtouren – trotz personeller Probleme..

Traditionell wird vor den Wahlen das Wahlamt im Rathaus eröffnet, in den Nebenstellen in Norf und Holzheim waren zusätzlich Anlaufstellen. Diese wird es für diese Wahl aber nicht geben. Wer sich zuvor in Norf und Holzheim informieren wollte, wird nun vor verschlossener Tür stehen. Ab dem 13. April kann lediglich das Wahlamt im Neusser Rathaus aufgesucht werden. Das liege an vielen krankheitsbedingten Ausfällen innerhalb des Teams, sagt Tobias Spange, Sprecher der Stadt Neuss. Außerdem werden alle helfenden Hände für die Betreuung Ukrainischer Geflüchtete benötigt, weshalb die Kräfte der Nebenstellen ins Rathaus beordert wurden. „Das Bürgeramt und das Integrationsamt der Stadt Neuss sind mit die ersten Anlaufstellen vieler Geflüchteten aus der Ukraine. Die Wahlvorbereitungen sind hiervon aber nicht betroffen“, sagt Spange.

Der Wahlkreis Neuss I bietet ab dem 13. April die Beantragung der Briefwahl-Papiere an. Das geht sowohl schriftlich, persönlich im Wahlamt oder online ab dem 12. April. Bei der letzten Wahl hat ein beachtlicher Teil der Wähler auf die Briefwahl zurückgegriffen. Wie die Prognosen für diese Wahl aussehen, lässt sich noch nicht sagen, meint Tobias Spange. „Die Erfahrung aus den vergangenen Jahren zeigt eine deutlich zunehmende Anzahl von Briefwählern*innen, zur Bundestagswahl 2021 waren es knapp 40.000.“