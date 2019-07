Sommerhitze in Neuss : Feuerwehr löscht brennendes Feld in Schlicherum

Neuss Die Feuerwehr musste wegen eines brennenden Feldes in Schlicherum ausrücken. Es war zwar der erste Brand auf Neusser Stadtgebiet in der aktuellen Hitzeperiode. Doch die Temperaturen beschäftigen die Feuerwehr auch anderweitig.

(jasi) Die Feuerwehr musste am Donnerstag wegen eines brennenden Feldes in Schlicherum ausrücken. Dort brannte nach Schätzungen der Feuerwehr eine Fläche zwischen acht und zehn Hektar. Wie ein Sprecher auf Nachfrage mitteilte, waren zwischenzeitlich auch angrenzende Gärten und ein kleines Waldstück gefährdet. Doch der Brand konnte rechtzeitig gelöscht werden. Die Ursache ist noch unklar. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

Dies war zwar der erste Brand auf Neusser Stadtgebiet in der aktuellen Hitzeperiode, doch die Temperaturen beschäftigen die Feuerwehr auch anderweitig. Es klingt wie ein Action-Film aus Hollywood mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle: „Operation Dryland 2019“ nennt die Feuerwehr ihre nicht alltäglichen Einsätze, bei denen sie Bäume vor dem Austrocknen bewahrt. Die Feuerwehrleute unterstützen in diesen Tagen nämlich das Grünflächenamt der Stadt bei der Bewässerung. Der Fokus liegt dabei vor allem auf jungen Bäumen, deren Wurzeln noch nicht tief genug sind. Gegossen wird nicht willkürlich: „Die Tagesstaffel arbeitet einen bestimmten Plan ab“, sagt Feuerwehrsprecher Christian Franke.

Was viele nicht wissen: In solch starken Hitze-Perioden lagert die Feuerwehr extra gekühltes Trinkwasser – für den Fall, dass es zu einem langen Stau auf einer Autobahn kommt. „Nach einem Unfall kann es passieren, dass Autofahrer stundenlang unvorbereitet in der prallen Sonne stehen müssen“, so Franke. Dann kommt das Wasser aus dem Lager zum Einsatz.