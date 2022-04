Schuldneratlas 2021 für den Rhein-Kreis Neuss : Überschuldung im Kreis deutlich gesunken

Rhein-Kreis Die Creditreform Düsseldorf/Neuss legt Zahlen zur Überschuldung von Verbrauchern vor. Die Entwicklung ist eigentlich positiv. Doch die Folgen des Ukraine-Kriegs sind noch nicht einbezogen.

Er ist so etwas wie die Lupe in die Region. Mit dem Schuldneratlas 2021 für den Rhein-Kreis Neuss und die Landeshauptstadt Düsseldorf legt die Creditreform Düsseldorf/Neuss einen Überblick vor, wie sich die Zahl der überschuldeten Verbraucher im vergangenen Jahr entwickelt hat. Trotz der Corona-Pandemie mit ihren negativen Auswirkungen auf Konjunktur und Arbeitsmarkt sind die Überschuldungsquote und die Überschuldungsfälle in allen Kommunen deutlich zurückgegangen. „Düsseldorf und der Rhein-Kreis erreichen den niedrigsten Stand seit Beginn der Überschuldungsanalysen im Jahr 2004“, sagt André Becker, Mitglied der Geschäftsleitung der Creditreform Düsseldorf-Neuss.