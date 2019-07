Ausstellung in Neuss : Wie kam der Süßkram an den Niederrhein?

Neuss „Süßkram - Naschen in Neuss“ heißt die Ausstellung, die ab Sonntag im Clemens-Sels-Museum zu sehen ist. 300 Exponate erzählen die Geschichte der Süßigkeiten.

Im Rheinland geht alles mit den Römern los. Sagt Carl Pause, der Archäologe des Clemens-Sels-Museum, der als Kurator nun eine Ausstellung zu einem Thema präsentiert, das mit seinem eigentlichen Beruf nur wenig zu tun hat. Wenn die Römer nicht wären. Denn die brachten auch das Kulturobst in unsere Regionen, sorgten mit Pflaumen, Kirschen und anderem Anbau-Obst dafür, dass der Niederrheiner Süßes kennenlernte. Dass der Mensch Honig kannte, weiß man zwar von Wandzeichnungen aus der Steinzeit, sagt Pause, aber in großen Mengen wurde er nicht hergestellt. Mit dem neuen Obst aber kamen auch die Pressen, der Saft wurde eingekocht und diente als Leckerei für Gaumen, die den „Süßkram“ von heute nicht kannten.

„Das war der Zucker des kleinen Mannes“, sagt Pause lächelnd und gibt zudem zu, dass er erst über die Recherche zur neuen kulturgeschichtlichen Schau „Süßkram – Naschen in Neuss“ im Clemens-Sels-Museum etliches Neues gelernt habe. Zum Beispiel, dass „Zucker, wie wir ihn heute kennen, in großen Mengen erst Ende des 18. Jahrhunderts auftauchte“. Süßigkeiten waren bis dahin dem Adel vorbehalten, denn „Zucker war sündhaft teuer, ein Pfund entsprach dem Lohn eines Handwerkers“.

Eröffnung Die Ausstellung wird am Sonntag, 28. Juli, um 11.30 Uhr im Clemens-Sels-Museum, Am Obetor, eröffnet. Sie läuft bis 13. Oktober

Sehr viel später erst schaffte es der Zucker auch in den Kakao der Mayas, der zwar als Heilgetränk galt, aber dem Europäer zu bitter war. Dass das dunkle Pulver noch Anfang des 20. Jahrhunderts fast ausschließlich in Apotheken verkauft wurde, führt Pause vor allem auf die aufwendige Bearbeitung der Bohnen zurück: „Sie mussten zerrieben, gemischt und gesiebt werden.“

Auch die Neusser Schokoladenfabrik Novesia hat in einer Apotheke ihren Ursprung, ist eines der Beispiele, das mit vielen Exponaten (bis hin natürlich zur Novesia Goldnuß mit 27 Nüssen) vom Thema „Naschen in Neuss“ erzählt. Von da aus ist zu den Konditoren in Neuss nur ein Katzensprung. Josef Schmitz, der seine Zuckerwarenfabrik an Otto Mayer verkaufte, Franz Carl Joseph Herkenrath, Ludwig Calvis, Wilhelm Servaes – um nur einige Namen zu nennen – sind die Pioniere unter den Neusser Zuckerbäckern, die sich natürlich Konditoren nannten. (Ihre Familiengeschichten sind ausführlich in dem sehr gut gemachten Katalog zur Ausstellung beschrieben.)