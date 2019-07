Landes-Kampagne in Kaarst : Feuerwehr wirbt um Nachwuchskräfte

Landes-Kampagne in Kaarst

(jasi) Die Kaarster Feuerwehr besteht fast ausnahmslos aus ehrenamtlichen Helfern, die in manchen Fällen sogar ihr Leben riskieren, um andere Menschen zu retten. Die Feuerwehr ist personell mit 60 Mitgliedern pro Löschzug zwar gut aufgestellt, doch damit das in Zukunft auch so bleibt, werben die Verantwortlichen gerade fleißig um neue Kräfte. Deshalb greift die Kaarster Wehr jetzt eine Initiative des Landes-Innenministeriums auf.