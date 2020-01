Autobahn stundenlang gesperrt : Neusser stirbt bei Unfall auf der A42 bei Duisburg

Neuss/Duisburg Ein 47 Jahre alter Neusser ist am Samstagmittag bei einem Unfall auf der A42 bei Duisburg ums Leben gekommen. Das teilte die Autobahnpolizei am Sonntag mit.

Beide Fahrzeuge kamen erst nach etwa 100 Metern auf dem Seitenstreifen zum Stillstand. Ein Großteil des Pkw wurde unter dem Auflieger eingeklemmt. Der Audi-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Während der Unfallaufnahme (bis circa 17.30 Uhr) wurde die A42 in Richtung Dortmund gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Moers-Nord abgeleitet. Die Fahrzeuge stauten sich auf sechs Kilometern bis zum Autobahnkreuz Kamp-Lintfort zurück. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.