Fahndung in Neuss : Job-Center am Freitag wegen Morddrohungen geschlossen

Das Jobcenter des Rhein-Kreises in Neuss blieb am Freitag geschlossen. (Archivfoto). Foto: Simon Janssen

Neuss Die Belegschaft des Job-Centers in Neuss hat Morddrohungen bekommen. Am Freitag blieb die Einrichtung sicherheitshalber geschlossen. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Nach Morddrohungen gegen die Belegschaft des Job-Centers ist die Einrichtung an der Karl-Arnold-Straße am Freitag sicherheitshalber geschlossen geblieben.

Geschäftsführer Wolfgang Draeger hatte sich dazu am Freitagmorgen entschlossen, weil die Polizei den namentlich bekannten Täter, nach dem seit Donnerstagnachmittag gefahndet wird, noch nicht dingfest machen konnte. Die Suche nach dem 53 Jahre alten Mann aus dem Rhein-Kreis dauert noch an. Für den Fall, dass er auch am Montag noch flüchtig ist, hat das Jobcenter des Rhein-Kreises vorsorglich das Sicherheitspersonal verstärkt und Personenkontrollen angekündigt. Kunden des Jobcenters, die am Freitag vor geschlossenen Türen standen, würden für den Fall, dass sie dadurch Fristen nicht einhalten, schadlos gestellt, sagt Draeger.