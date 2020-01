Vorfall in Neuss : Unbekannte brechen in Erdgeschosswohnung ein

(Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Neuss/Dormagen Am Donnerstag waren in Neuss Einbrecher aktiv. In Neuss-Grimlinghausen geriet die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses "An der Eiche" ins Visier von unbekannten Tätern.

Das teilt die Polizei mit. Durch das Einschlagen des Glases der Terrassentür, zwischen 15:30 Uhr und 18:50 Uhr, gelangten sie in die Wohnung. Anschließend durchsuchten sie einige Schränke. Beute machten sie nach Angaben des Bewohners nach ersten Erkenntnissen jedoch keine.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(ots)