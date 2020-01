Personaldebatte im Rheinland-Klinikum : Suche nach dem dritten Mann

Neuss Der Aufsichtsrat des Rheinland-Klinikums macht sich auf die Suche nach einem dritten Geschäftsführer. Ob der oder die Kandidat(in) auch eingestellt wird, ist dabei offen.

Denn im Beteiligungsausschuss der Stadt Neuss, der am Donnerstagabend in nicht-öffentlicher Sitzung tagte, artikulierte sich erheblicher Widerstand gegen eine Ausweitung der Führungsspitze des fusionierten Groß-Krankenhauses. Und zwar quer durch fast alle Fraktionen der Gesellschafterversammlung. Die Absicht einiger Politiker, mit einer sich abzeichnenden Mehrheit diesen aus dem Aufsichtsrat kommenden Vorschlag zu beerdigen, kam durch Abbruch der Sitzung nicht zum Tragen.

Bürgermeister Reiner Breuer spricht trotzdem davon, den Markt sondieren zu wollen. Die dritte Geschäftsführerstelle sei bereits bei der Fusion des Lukaskrankenhauses mit den beiden Kreiskliniken in der Satzung verankert worden, stellt der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende klar. Und es sei die Frage erlaubt, ob ein dritter Geschäftsführer nicht helfen kann. Die Fusion sei nur der erste Schritt gewesen, sagt er, es gebe Optimierungsbedarf. „Wir müssen Fahrt aufnehmen.“ Aber eine Suche „nur so“ halten einige Mitglieder für problematisch. Sie sehen den Gremienvorbehalt nicht gewahrt, wenn der Aufsichtsrat ohne politischen Beschluss Kosten produziert. Denn einen Headhunter einzuschalten, werde sicher Geld kosten. Und möglicherweise laufe man am Ende in Schadenersatzansprüche, hieß es.