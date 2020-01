Stunk vom Theater am Schlachthof in Neuss : Ziemlich geneussbar

Stunk vom Theater am Schlachthof in Neuss

Neuss Glenn Freys Song „The Heat ist on“ markiert den Anfang von drei Stunden Programm, das vom Autorenteam Martin Maier-Bode (auch Regie), Sabine Wiegand und Jens Neutag so neusserisch wie selten geschrieben wurde.

Nebel wallt, aus dem Off erklingt eine Art Gregorianischer Gesang, sechs Männer in Mönchskutten kreuzen – die Hände wie zum Gebet vor der Brust gefaltet – die Fläche. Ist das wirklich der Stunk? Der verspricht, eine „Hoppeditz-Guerilla“ zum Thema „Rosenmontag for Future“ zu gründen? Spätestens, wenn der Bischof in roten Pumps seine Ansprache hält, tanzt und singt, ist klar: „The Stunk is on“!