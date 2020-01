Marie-Curie-Gymnasium in Neuss : Klassenfahrt abgesagt – Polizei zieht Reisebus aus dem Verkehr

Marie-Curie-Gymnasium in Neuss

Neuss Eigentlich wollten sich rund 40 Neusser Schüler am Donnerstagabend auf den Weg nach Berlin machen. Doch der Lehrerschaft kamen schnell Zweifel an der Fahrtauglichkeit des Busses auf, die Polizei zog das Fahrzeug aus dem Verkehr.

Nicht auszudenken, was hätte passieren können! Doch aufmerksamen Lehrern und Polizisten ist es zu verdanken, dass es gar nicht erst zu einer gefährlichen Situation kommen konnte. Was war passiert? Eigentlich wollten sich rund 40 Schüler der Stufe Q2 des Neusser Marie-Curie-Gymnasiums am Donnerstagabend mit ihren Lehrern auf den Weg nach Berlin machen. Unter anderem stand dort eine Führung durch den Bundestag auf dem Programm. Doch zu der Fahrt sollte es gar nicht erst kommen.