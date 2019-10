Ursache noch unklar : Fünf Minuten ohne Strom - erneuter Ausfall im Neusser Norden

Neuss Am Dienstagvormittag hat es erneut einen Stromausfall im Neusser Norden gegeben. Diesmal dauerte er fünf Minuten. Die Ursache ist noch unklar.

Am Dienstagvormittag meldeten Nutzer erneut auf der Internetseite „Störungsauskunft.de“ Stromausfälle an der Further Straße und Kolpinstraße in Neuss.

Erst am Montagmorgen hat es einen Stromausfall im Neusser Norden gegeben. Rund eine Stunde nach der ersten Meldung bei Westnetz konnten die Kunden am Montag wieder ans Netz gehen. Dies gelang durch Umschaltung in der Netzleitstelle. Das ermöglichte die Zufuhr mit Strom auf geändertem Weg. „Nach dem gestrigen Vorfall gab es heute Rückschaltarbeiten“, sagt Meuter, „dabei ist erneut eine Störung aufgetreten.“ Innerhalb von wenigen Minuten seien die Leitungen wieder umgeschaltet worden, so dass die Anwohner nach wenigen Minuten wieder am Netz waren.