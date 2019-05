Umspannwerk in Xanten : Westnetz erklärt Grund für Stromausfall

Xanten Am Donnerstagnachmittag war in vielen Xantener Haushalten plötzlich der Strom weg. Der Verteilnetzbetreiber Westnetz hatte ihn abgestellt.

Arbeiten an der Umspannanlage in Xanten sind der Grund für den Stromausfall am Donnerstag in der Stadt gewesen. Das teilte der Verteilnetzbetreiber Westnetz auf Anfrage unserer Redaktion am Montag mit.