Tage der offenen Tür in Neuss : Info-Veranstaltungen an den weiterführenden Schulen

Für viele Kinder geht’s 2020 auf eine neue Schulform. Foto: dpa/Peter Steffen

Neuss Die weiterführenden Schulen in Neuss landen zu Tagen der offenen Tür und weiteren Info-Angeboten. Die Stadt hat eine Terminübersicht veröffentlicht.

Für viele Kinder steht 2020 der Wechsel zu einer weiterführenden Schule in Neuss an. Dazu bieten die Schulen Tage der offenen Tür an. Die Stadt hat eine Übersicht zu den Terminen vorgelegt:

Quirinus-Gymnasium Tag der offenen Tür am 23. November, 9 bis 13 Uhr; Info-Abend für Grundschuleltern am 13. November, 19 Uhr, in der Aula; Info-Tag für die gymnasiale Oberstufe beim Tag der offenen Tür; Info-Brunch am 11. Januar, 10 bis 13 Uhr

Alexander von Humboldt-Gymnasium Tag der offenen Tür am 16. November, 9 bis 12.30 Uhr; Info-Abend für Grundschuleltern am 13. Januar, 19 bis 20.30 Uhr; Info-Nachmittag für Grundschuleltern am 13. Dezember, 16 bis 18 Uhr; Info-Tag für die gymnasiale Oberstufe am 13. Dezember, 16 bis 18 Uhr

Nelly-Sachs-Gymnasium Tag der offenen Tür am 16. November, 9 bis 12.45 Uhr; Info-Abend am 21. November, 19 Uhr; Info-Abend für die gymnasiale Oberstufe am 2. März, 19 Uhr

Marie-Curie-Gymnasium Tag der offenen Tür am 30. November, 8.45 bis 13 Uhr; Info-Abend am 16. Januar, 19 Uhr; Info-Abend (gymnasiale Oberstufe) am 17. Februar, 18 Uhr

Gymnasium Norf Tag der offenen Tür am 7. Dezember, 9 bis 13 Uhr; Info-Abend für Grundschuleltern am 16. Dezember, 19 bis 21 Uhr; Info-Abend für die gymnasiale Oberstufe am 23. März, 18.30 bis 20.30 Uhr; Info-Tag für die gymnasiale Oberstufe am 7. Dezember, 9 bis 13 Uhr;

Gymnasium Marienberg Tag der offenen Tür am 9. November, 8.30 bis 10.30 Uhr; Vortrag „Marienberg stellt sich vor“ am 5. November, 19.30 Uhr

Comenius-Gesamtschule Tag der offenen Tür am 23. November, 9 bis 13 Uhr; Info-Abend für Grundschuleltern am 14. Januar, 18 Uhr; Info-Abend für die gymnasiale Oberstufe am 26. November, 18 Uhr

Janusz-Korczak-Gesamtschule Tag der offenen Tür am 9. November, 9 bis 12.30 Uhr; Info-Abend für Grundschuleltern am 19. November, 19.30 Uhr; Info-Abend für die gymnasiale Oberstufe am 2. Oktober, 19.15 Uhr

Gesamtschule an der Erft Tag der offenen Tür am 30. November, 10 bis 13.30 Uhr; Info-Abend für Grundschuleltern am 5. November, 19 Uhr; Info-Abend für die gymnasiale Oberstufe am 7. November, 19 Uhr

Gesamtschule Nordstadt Tag der offenen Tür am 23. November, 10 bis 14 Uhr; Info-Abend für Grundschuleltern am 15. Januar, 18.30 bis 20 Uhr; Info-Abend für die gymnasiale Oberstufe am 16. Januar, 18.30 Uhr

Gesamtschule Norf Tag der offenen Tür am 23. November, 10 bis 14 Uhr; Info-Abend für Grunschuleltern am 10. Dezember, 19 Uhr; Info-Abende für die gymnasiale Oberstufe am 2. Dezember und 28. Januar, jeweils 19 Uhr

Realschule Holzheim Tag der offenen Tür am 7. Dezember, 9 bis 13 Uhr; Info-Abend für Grundschuleltern am 13. November, 19 Uhr; Infoabend am 5. Februar, 19 Uhr.

