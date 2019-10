Neues Zeitalter in der Baustoffbranche : Werhahn KG digitalisiert den Straßenbau

Neuss Die Basalt AG, ein Unternehmen des Neusser Familienkonzerns, leistet Pionierarbeit mit „Baustelle 4.0“

Der Polier, der die Autobahn-Baustelle verantwortet, sieht auf seinem Smartphone, dass der mit Asphalt beladene Lkw das Mischwerk verlassen hat; das Werk registriert im Umkehrschluss, wenn sich das leere Fahrzeug auf den Rückweg macht. Diese Sollbruchstelle in der Kommunikation glättet nun eine neue „Polier“-App, die von der zur Neusser Werhahn-Gruppe gehörenden Basalt AG (Linz) vorgestellt wird. Ein Grundprinzip, bei Kurierdiensten genutzt, erreicht den Straßenbau. Diese Pioniertat lässt Basalt nach eigener Einschätzung zum „First Mover in der Baustoffbranche mit der Baustelle 4.0“ werden.

Welche hohe Bedeutung die digitale Transformation im Haus Werhahn genießt, belegt auch die Berufung von Alexander Boldyreff. Der langjährige Vorstandschef der zur DZ-Gruppe gehörenden Nürnberger Teambank (Ratenkredite „Easy Credit“) übernahm als dritter Holding-Vorstand in der Werhahn-Zentrale an der Königstraße zum 1. Mai die Bereiche IT und Finanzdienstleistungen, zu denen die Marken abcfinance (Leasing- und Factoringanbieter), der Kfz-Finanzierer Bank11 sowie das Startup Yareto gehören – Bank11 und Yareto mit Sitz an der Hammer Landstraße in Neuss.