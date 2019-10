Heinz Flamm aus Neuss : Ein Leben mit 100 Brieftauben

Seine rund 100 Brieftauben zählt Heinz Flamm zur Familie. Jede einzelne kann er nach eigenen Angaben erkennen. Seine Lieblinge sind die mit den besten Leistungen. Foto: Woitschützke/Andreas Woitschützke

Neuss Aktuell wird diskutiert, ob die Brieftauben deutschlandweit als Kulturerbe anerkannt werden. Der Brieftaubenzüchter und Vorsitzende der Neusser Reisevereinigung, Heinz Flamm, spricht über ein sterbendes Hobby.

Kann die Brieftaubenzucht nationales Kulturerbe sein? Und wie schützenswert ist die Brieftaubensportart? Fragen, deren Antworten gerade ermittelt werden. Aber: In der „Branche“ gibt es Nachwuchsprobleme – auch in Neuss. Der 82 Jahre alte Heinz Flamm aus Neuss züchtet Brieftauben seit seinem zwölften Lebensjahr. Zu seiner Zeit habe es noch viele Brieftaubenzüchter gegeben. „Wir waren damals 185. Heute sind wir nur noch 25“, sagt der 82-Jährige. Ein großes Problem sei die Überalterung. Viele seiner Taubenfreunde in der Neusser Reisevereinigung seien verstorben. Außerdem sei es viel schwieriger geworden, die jungen Leute dafür zu begeistern. „Das Angebot für die Kinder ist heute anders. Früher stand in unserem Kinderzimmer kein Radio, kein Fernseher, keine Spielkonsole und auch kein Computer oder Handy. Wir waren früher viel mehr draußen in der Natur“, sagt Heinz Flamm. Darüber hinaus würden auch Faktoren wie Kosten, Zeit sowie Platz und die Zustimmung der Nachbarn eine große Rolle spielen.

Durch seinen Onkel, der in der Landwirtschaft tätig war und auch Brieftauben besaß, habe er angefangen, eine Leidenschaft für die Vögel zu entwickeln. Er habe von Kind an immer Tiere um sich gehabt. „Das war früher so üblich. Viele hatten im Garten Kleintiere, wie zum Beispiel Enten, Kaninchen, Hühner und Vögel“, sagt er. Dass die Kinder heute fast keinen Kontakt mehr zu Tieren und zur Umwelt haben, bedauert er. In Polen oder in den Niederlanden würde das Interesse an den Vögeln weiterhin bestehen. Besonders die jungen Menschen würden sich dort dafür begeistern können. Einen erneuten Zuwachs in den Vereinen würde sich Flamm auch für Deutschland wünschen – doch für wahrscheinlich hält er das nicht. Und dass sich das durch eine Ernennung zum Kulturerbe ändern könnte, bezweifelt er ebenfalls.

Info Brieftauben soll Kulturerbe werden Rückblick Ende 2018 wurde die erste Bewerbung, das Brieftaubenwesen als Kulturerbe anerkennen zu lassen, abgelehnt. Laut Auswahlkommission habe sich der Brieftaubenverband nicht mit den gesellschaftlichen Kontroversen um Tierhaltung und -nutzung auseinandergesetzt. Nächster Versuch Eine weitere Bewerbung wird bis Ende des Monats abgegeben, so der Präsident des Verbandes Deutscher Brieftaubenzüchter, Richard Groß. Verfahren Die Kulturministerkonferenz und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien entscheiden über die Neuaufnahme in die Liste des nationalen Kulturerbes – das nächste Mal frühestens im Dezember 2020.

Heinz Flamm denkt nicht daran aufzuhören. Er ist bereits seit 35 Jahren Vorsitzender der Reisevereinigung Neuss. Flamm macht seinen Job gern und hat seine Tauben gut im Griff. „Meine Tauben kriegen täglich frisches Wasser und das beste Futter. Der Stall wird jeden Tag gesäubert“, sagt er. Insbesondere legt er Wert auf die Impfung der Tiere: „Das muss sein!“ Seine rund 100 Brieftauben zählt er zur Familie. Jede einzelne könne er erkennen. Seine Lieblinge seien die mit der besten Leistung. Denn seine Tauben haben an vielen Wettflügen teilgenommen. Er habe aufgehört, seine Pokale und Auszeichnungen zu zählen. „Ich lasse mir keine Pokale mehr geben, weil das mir viel zu viel Arbeit mit dem Polieren ist“, sagt Flamm lachend. Deshalb erhalte er auch nur noch Plaketten, die an der Wand hängen.