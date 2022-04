Bürgermonitor in Neuss : Antoniusstraße wird zur Tempo-30-Zone

Schlicherum „Zeitnah“, so schreibt die Verwaltung, soll die Maßnahme umgesetzt werden. Darauf warten viele Anwohner seit Jahren sehnsüchtig, denn sie nervt die aktuelle Variante „50-30-50“ auf der engen Ortsstraße.

Uhde und andere Anwohner stellen sich die Frage: Warum? Klar ist, dass die 30-Zone dem an der Straße gelegenen Kindergarten geschuldet ist. Dass aber davor und dahinter wieder 50 Stundenkilometer gefahren werden darf, hält Werner Uhde für vollkommen falsch. „Natürlich beschleunigen die Autofahrer, vor allem dann, wenn sie die grüne Ampel am Ortsausgang sehen. Dann geben so manche sicher nochmal mehr Gas, um die Grünphase noch zu erwischen“, ist sich Uhde sicher.

„Das ist notwendig, um auch die Radfahrer zu schützen“, sagt die SPD-Stadtverordnete Verena Kiechle und betont, dass die Durchgangsstraße so schmal sei, dass man dort keine Radwege anlegen könne. Wie Stadtsprecher Tobias Spange weiter mitteilte, seien bereits vor einem Jahr im Ausschuss für Planung, Stadtentwicklung und Mobilität für mehrere Straßen im Neusser Stadtgebiet die Anordnung von Tempo 40 vorgeschlagen worden. Darunter fielen auch zunächst die St. Antoniusstraße sowie die Rosellener Kirchstraße. Da sich aber auf beiden Straßen bereits längere Abschnitte mit Tempo 30 befinden (wegen Kindertagesstätten oder Schulen) wurde schließlich „in der Besonderheit des Einzelfalls Tempo 30 angeordnet“, so Spange. Das wurde in Rosellen bereits umgesetzt, die Schlicherumer warten noch, angeblich aber nicht mehr lange. „Ich hoffe, dass das bis spätestens Sommer geschehen ist“, sagt Kiechle.

Nichts geändert wird aber an der Radwege-Situation für Radler, die aus Rosellen kommen und nach Schlicherum wollen. Auch dort sieht Werner Uhde wegen der Verkehrsführung eine deutliche Gefahrenzone. Dazu die Stellungnahme der Stadt: „Im Knotenpunkt K20/ K30 (Am Kirchbusch/ St. Antoniusstraße) treffen sich zwei Kreisstraßen in Baulast des Rhein-Kreis Neuss. Der Radverkehr wird an der K30 sowie in der südlichen K20 mittels gegenläufigem einseitigen Radweg und in der Ortsdurchfahrt Schlicherum auf der Fahrbahn geführt. Die Radverkehrsfurten befinden sich im Knotenpunkt im Verlauf der fahrbahnbegleitenden Radwege, so dass der aus Rosellen kommende Radfahrende vor der Ortsdurchfahrt Schlicherum auf der ,falschen Seite‘ ankommt und sich in den fließenden Verkehr einfädeln muss.“ Dies sei aber sowohl hinsichtlich der Sicht als auch aufgrund des Verkehrsaufkommens ohne Schwierigkeiten möglich. Zudem bestünde durch den neu asphaltierten Wirtschaftsweg nördlich der K30 ein direkter Anschluss des Radwegeendes an die Alternativroute um Schlicherum herum.