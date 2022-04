Raser in Neuss : Polizei nimmt Raser Führerschein und Auto ab

Der Fahrer aus Mönchengladbach beschleunigte auf deutlich über 100 Stundenkilometer. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jonas Güttler

Am Samstag, 09. April, gegen 1:15 Uhr, geriet an der Düsseldorfer Straße / Willy-Brandt-Ring der Audi A5 eines 42-Jährigen ins Visier von Zivilpolizisten, als der Wagen mit starker Beschleunigung an einer Ampel anfuhr und die Geschwindigkeit anschließend auf deutlich mehr als 100 Stundenkilometer erhöhte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei zwei Überholmanövern, trotz durchgezogener Linie, kam es zu teils gefährlichen Situationen, so dass die Beamten den Raser bei nächster Gelegenheit anhielten, kontrollierten und in Folge dessen sowohl seinen Führerschein als auch den Audi beschlagnahmten. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Kfz-Rennens wurde gegen den Mönchengladbacher eingeleitet, die weiteren Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat.