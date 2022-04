Bauverein Neuss : Bürgermeister begrüßt neue Mieter im Quartier Leuchtenberg

Neuss Der Schwerpunkt der Stadtentwicklung hat sich aus dem Neusser Süden an den Rand der Innenstadt verschoben. Im Hammfeld und auf dem Areal des alten Alexianer-Krankenhauses entsteht neuer Wohnraum. Eine Scharnierfunktion kommt dem Leuchtenberg-Areal zu, das jetzt bezugsfertig ist.

Bis Mitte Mai sollen alle 154 Neubauwohnungen, die auf dem Areal entstanden sind, bezogen werden. Der Bezug erfolge „bauabschnittsweise, das heißt Haus für Haus vermietet“, erläutert Svenja Pesch, Kundenberaterin beim Bauverein. Sie schellte gemeinsam mit Breuer und Reimann bei Familie Murad an, die seit kurzem in dem Quartier zuhause und ganz begeistert ist. „Endlich hat jedes Kind ein eigenes Zimmer. Und es ist wirklich ruhig hier und dennoch wohnen wir ganz nah zum Zentrum“, sagt Mutter Laila Murad. Die Eltern waren mit ihren vier Kindern von der Furth in den Neubau und damit in eine größere Wohnung gezogen.