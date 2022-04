Messe im Rhein-Kreis Neuss : Polis Convention lockt auf das Areal Böhler

Meerbusch Das Areal Böhler wird am 27. und 28. April zum bundesweiten Treffpunkt für Stadt- und Projektentwicklung. Dann findet in den Alten Schmiedehallen die „Polis Convention“ statt.

Die Messe versammelt Akteure, die an der Entwicklung von Gemeinden und Städten beteiligt sind. An zwei Messetagen präsentieren Vertreter von Kommunen, Wirtschaftsförderungen, der bundesweiten Immobilien- und Wohnungswirtschaft sowie Architekten, Stadtplaner und Investoren ihre Projekte und Ideen. Auch in diesem Jahr ist die Standort Niederrhein GmbH in Kooperation mit dem Rhein-Kreis Neuss , den beiden Städten Krefeld und Mönchengladbach sowie dem dem Kreis Viersen wieder vor Ort.

Staatssekretär Jan Heinisch wird nach der Eröffnung im Rahmen seines Messerundgangs den Standort Niederrhein besuchen und sich selbst ein Bild von den Projekten machen. Auch Staatssekretär Christoph Dammermann hat einen Besuch des Gemeinschaftsstands für den Nachmittag am ersten Messetag angekündigt. „Wir freuen uns, dass wieder zahlreiche Partner die Gelegenheit nutzen und ihre aktuellen Vorhaben an unserem Niederrhein-Stand der Öffentlichkeit präsentieren“, erklärt Bertram Gaiser, Geschäftsführer der Standort Niederrhein GmbH und damit Verantwortlicher für den gemeinsamen Messeauftritt. „Für die Standort Niederrhein GmbH beginnt mit der Polis Convention die diesjährige Messesaison. Der Niederrhein wird im Mai bei der Real Estate Arena in Hannover und der Logimat in Stuttgart vertreten sein, daran anschließend traditionell auf der Provada in Amsterdam und im Herbst wieder bei der Expo Real in München.“