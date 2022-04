Nachruf auf Heinrich Kronenberg aus Neuss : Ein Mann mit vielen Talenten

Uedesheim Uedesheim trauert um Heinrich Kronenberg, der sich vielfältig im Ort engagierte. Er starb vergangenen Donnerstag kurz vor Vollendung seines 97. Lebensjahres

Das Schützenhaus trägt seinen Namen. Die Benennung war ein Dankeschön des Uedesheimer Bürger-Schützen-Vereins an seinen langjähriges Präsidenten Heinrich Kronenberg, dem auch viele andere Institutionen im Ort zu Dank verpflichtet sind. Denn Kronenberg war ein Gestalter, jemand, der ein kleines Stück Uedesheimer Ortsgeschichte geschrieben hat. Nun muss der Ort Abschied von ihm nehmen. Kronenberg starb vergangenen Donnerstag kurz vor Vollendung seines 97. Lebensjahres. Die Beisetzung erfolgt am Dienstag, 19. April, auf dem Uedesheimer Friedhof. Das Seelenamt wird zuvor um 9.15 Uhr in St. Martinus gelesen.