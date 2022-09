Integrationslauf und Fest der Kulturen in Neuss : Integration leben – sportlich und kulturell

Neuss Erstmals fanden das „Fest der Kulturen“ und der Integrationslauf als Gemeinschaftsveranstaltung statt. Zugleich markierte sie den Start der Interkulturellen Woche.

Auf dem Gelände der Ludwig-Wolker-Sportanlage vermischt sich der Geruch von indischen „Samosa“-Teigtaschen mit den Gitarrenklängen des in Neuss beheimateten spanisch-kubanisch-brasilianischen Projekts „Rumba Gitana“ von Daniel de Alcalá. In einer Musikpause begeben sich nebenan 46 „Bambini“-Mädchen im Alter von sieben bis neun Jahren auf ihre Stadionrunde. „Die Kombination von Sport und Kultur passt wunderbar“, freut sich Giorgios Arvanitidis, Zweiter Vorsitzender der DJK Rheinkraft.

Erstmals haben sein Verein, Ausrichter des vierten Neusser Integrationslaufs, und der Arbeitskreis Integration und Migration der Stadt, der das „Fest der Kulturen“ zum elften Mal organisiert, ihre Veranstaltungen zusammengelegt. „Viele, die bei unserem Lauf dabei sind, wirken auch beim Fest der Kulturen mit – also ist die Gemeinschaftsveranstaltung heute eine gelungene Verknüpfung, von der beide Seiten profitieren“, sagt Arvanitidis. In der Tat war der Andrang auf der Sportanlage allerorts trotz wolkenverhangenem Himmel groß – sowohl an der Laufstrecke, an der Hüpfburg und beim „Bullenreiten“ als auch am Essensstand der Alevitischen Gemeinde, an den Info-Ständen des „Raum der Kulturen“ und den Sozialverbänden sowie vor der Showbühne. „Kultur und Sport zusammenzubringen ist auch eine Form der Integration“, sagte Edona Tahiri vom Integrationsamt der Stadt. Ein Lauf sei zudem ein gutes Bild für den Prozess von Integration. „Man muss sich anpassen und manchmal auch Hürden überwinden.“