Integration in Rheinberg : Interkulturelle Woche mit Film, Fest und Führungen

Auch im vergangenen Jahr startete die Interkulturelle Woche in Rheinberg an der ZUE (Archivfoto). Foto: Stadt Rheinberg

Rheinberg So viele Akteure sich an der Interkulturellen Woche in Rheinberg beteiligen, so vielseitig ist auch das Programm. Das erwartet Interessierte ab Sonntag, 25. September.

Die Stadt Rheinberg beteiligt sich von Sonntag, 25. September, bis Sonntag, 2. Oktober, wieder an der bundesweiten Interkulturellen Woche. Die steht unter dem Motto #offengeht.

Los geht’s in Rheinberg am Montag, 26. September, am Zaun der Zentralen Unterbringungseinheit (ZUE) in Orsoy. „Die Herkunft“ ist der Titel einer Kunstaktion. Am Donnerstag, 29. September, bietet der Awo-Kreisverband Wesel von 9.30 bis 10.30 Uhr einen interkulturellen Elterntreff im Quartiersbüro an der Buchenstraße 6 an und informiert über ihr Angebot im Rahmen der Frühe Hilfen. Am offiziellen „Tag des Flüchtlings“ am Freitag, 30. September, geht es weiter mit einem Angebot des Heimatvereins. Um 11 und 16 Uhr können Interessierte an zwei Stadtführungen in leichter Sprache teilnehmen. Bei der ersten Führung um 11 Uhr geht ein Ukrainisch sprechender Dolmetscher mit. Bei der Führung um 16 Uhr wird ein Arabisch sprechender Dolmetscher dabei sein. Die Führungen dauern rund 1,5 Stunden. Treffpunkt ist der Große Markt in Rheinberg. Eine Anmeldung ist erforderlich, unter Tel. 02843 171-352 oder per E-Mail an tessa.wilczoch@rheinberg.de.

Am Samstag, 1. Oktober, findet von 11 bis 17 Uhr ein Quartiersfest in der Innenstadt-West statt. Akteure aus dem Quartier sowie aus der Integrations- und Migrationsarbeit in Rheinberg beteiligen sich in unterschiedlichen Veranstaltungen an der Interkulturellen Woche. Dazu gehören die Tu-Was-Genossenschaf, der Türkisch Islamische Kultur Verein, die Grafschafter Diakonie, die Begegnungsstätte Reichelsiedlung, der Seniorenbeirat, der Heimatverein, der Caritasverband, die Klimamanagerin der Stadt sowie der Verein Klartext für Kinder. Der Caritasverband hat mit den Kindern aus der Ganztagsbetreuung ein Banner gestaltet, das den Annaberg schmückt. Das Amplonius-Gymnasium hat bereits 2021 einen Filmbeitrag produziert. Der Kurs „Praktische Philosophie“ bringt in dem Film Gedanken zum Thema #offengeht zum Ausdruck. Er steht auf der Homepage des Gymnasiums bereit.

Das komplette Programm der Interkulturellen Woche gibt‘s auf der Homepage und auf der Facebookseite der Stadt Rheinberg sowie unter dem Link www.interkulturellewoche.de/2022/rheinberg. Weitere Infos bei Tessa Wilczoch, Tel. 02843 171-352 oder per E-Mail an tessa.wilczoch@rheinberg.de.

