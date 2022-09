Comenius-Gesamtschule in Neuss : Schulkinder bauen ihr eigenes Gemüse an

Gemeinsam mit den Coaches von Acker e.V. lernen die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, worauf sie bei der Pflege des Schulgartens achten müssen. Foto: Vonovia / Kreklau/sascha kreklau

Neuss Die Comenius-Gesamtschule in der Weberstraße in Neuss gehört zu den mehr als 1.300 Schulen und Kitas bundesweit, die an den Bildungsprogrammen „Gemüse-Ackerdemie“ und „Acker-Racker“ teilnehmen. Tomaten, Mais und Kürbisse wurden bereits angepflanzt.

Durch die finanzielle Förderung des Wohnungsunternehmens Vonovia wird die Schule über vier Jahre hinweg durch den gemeinnützigen Verein „Acker“ begleitet. Jessica Büntig, Regionalkoordinatorin für den Regierungsbezirk Düsseldorf von Acker e. V., erklärt den Hintergrund: „Das Ziel des Programms liegt darin, Kinder und Jugendliche für eine gesunde Ernährung, Natur und Nachhaltigkeit zu begeistern, indem sie ihr eigenes Gemüse anbauen und dabei erleben, wo Lebensmittel herkommen und wie diese wachsen.“

Die Lehrkräfte sowie Eltern und Jugendlichen wurden von ehrenamtlichen Acker-Coaches der Gemüse-Ackerdemie auf die Saison vorbereitet. Dazu gehören die Ackereinrichtung, das Anlegen von Beeten und Wegen sowie Pflanz- und Aussaattechniken. Zudem gab es schon Ende März eine erste Pflanzung. Die Jugendlichen pflanzten begeistert Jungpflanzen an, darunter die wärmeliebenden Tomaten, Mais und Kürbisse und säten verschiedenfarbige Bohnen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Acker e.V. und die Unterstützung von Vonovia. Denn für die Umsetzung des Bildungsprogrammes sind wir auf wirkungsvolle Partnerschaften angewiesen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag, mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel an unserer Schule zu verankern“, begrüßt Schulleiter Jochen Reif die Aktion.

Vonovia Regionalleiter Lars Verbeck: „Es ist wichtig, Kindern den Stellenwert von gesunder Ernährung und die Nähe zur Natur zu vermitteln. Deswegen unterstützen wir sehr gerne das Bildungsprogramm Gemüse-Ackerdemie und fördern die Umsetzung.“

(NGZ)