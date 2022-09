Kanalbau in Neuss : Befreiungsfest mit Fingerfood

Kanalbau in Neuss

Neuss Zum Abschluss der Bauarbeiten an der Fichtestraße hat die Firma Seidler Tiefbau die Anwohner zu Fingerfood und Kaltgetränken eingeladen. Gemeinsam wurde ein Befreiungsfest gefeiert. Was es damit auf sich hat.

Die erste Post ließ die Anwohner der Fichtestraße Schlimmstes befürchten: Eineinhalb Jahre Bauzeit wurden ihnen prophezeit. „Oh, Gott“, habe er nur gedacht, gesteht Horst Ferfers . Doch nun, wo der Kanalbau erledigt und ein Ende in Sicht ist, macht sich fast Melancholie im Piusviertel breit. Ihr werde etwas fehlen, bekennt Astrid Paul , wenn die Bauarbeiter mal weg sind.

Zwischen denen und den Anwohnern ist so etwas wie Freundschaft entstanden. Das habe er, stellt Bauleiter Niclas Schumacher fest, bei einer so großen innerstädtischen Baumaßnahme noch nie erlebt. „Es war ein Geben und Nehmen.“ Als aber einige Anwohner sogar Briefe ins Rathaus schickten, um sich lobend über die Jungs von der Kanalbaukolonne zu äußern, da war das Maß übervoll – und die Firma Seidler Tiefbau lud für Freitag zum Nachbarschaftsfest ein. Es war das erste seit mehr als 30 Jahren und wurde mit Häppchen aus einem Foodtruck und Kaltgetränken als Befreiungsfest aufgezogen. Denn es wurde auf einen Termin gelegt, an dem die Fichtestraße wieder durchgängig befahr war.